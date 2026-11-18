Десять государств Евросоюза во главе с Польшей призвали Еврокомиссию усилить давление, чтобы не допустить Россию к Венецианской архитектурной биеннале 2027 года. Соответствующее обращение подготовлено в преддверии встречи европейских министров культуры, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на дипломатический документ.

Инициативу Польши поддержали Австрия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва и Швеция. Авторы обращения считают, что возвращение России на международные культурные площадки может способствовать нормализации её участия в подобных мероприятиях на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

В документе подчёркивается, что до установления справедливого и устойчивого мира на Украине, по мнению подписавших его стран, не должно быть места для нормализации участия России в международных спортивных и культурных событиях.

Десять государств призвали Брюссель продолжать усилия по недопущению российской стороны к выставке. При этом окончательного решения об участии РФ в архитектурной биеннале пока нет. Мероприятие запланировано на период с 8 мая по 21 ноября 2027 года.

Новая инициатива последовала за конфликтом вокруг художественной биеннале 2026 года. Тогда российский павильон возобновил работу в ограниченном формате, несмотря на возражения ряда европейских государств. Еврокомиссия в ответ инициировала прекращение финансирования организаторов выставки на сумму два миллиона евро.

Примечательно, что сама Россия пока не определилась с участием в следующей биеннале. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее допускал, что после напряжённой ситуации вокруг выставки 2026 года целесообразнее пропустить архитектурную биеннале и сосредоточиться на подготовке к художественной выставке 2028 года. При этом он подчёркивал, что окончательное решение принимается не им единолично.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия решила лишить Венецианскую биеннале гранта в два миллиона евро из-за открытия российского павильона. Несмотря на финансовые меры со стороны Брюсселя, организаторы не отказались от участия российских представителей.