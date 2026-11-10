Россия не оставит без ответа попытки западных стран силой устанавливать собственные правила в международных водах. Притязания НАТО и Евросоюза на контроль над морскими акваториями недопустимы, а свобода судоходства должна обеспечиваться для всех государств без исключения, написал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

Министр подчеркнул, что этот принцип одинаково важен в Красном, Балтийском, Средиземном и Чёрном морях, у берегов Сомали, в Ла-Манше, Карибском бассейне и прибрежных водах ЕС. По его мнению, ни один регион Мирового океана не должен становиться исключением из общих правил.

Отдельно дипломат остановился на ситуации вокруг Ормузского пролива. Его перекрытие на фоне конфликта с Ираном Лавров назвал серьёзным источником международной нестабильности, нанёсшим болезненный удар по энергетической сфере.

Глава российского внешнеполитического ведомства также раскритиковал политику принуждения, которую, по его оценке, проводят западные государства. Он предупредил, что подобные методы могут вызвать ответные меры различного характера.

«Необходимо понять, что действия с позиции силы, — тем более, слабеющей, — политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию», — подчеркнул Лавров.

Ранее Life.ru сообщал о готовности России применять зеркальные меры при захвате своих судов в Мировом океане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом после освобождения танкера Sea Owl I. По её словам, Москва оставляет за собой право реагировать на задержания кораблей, действующих в российских интересах, независимо от района происшествия.