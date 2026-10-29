Свобода судоходства должна обеспечиваться во всех регионах мира без исключения, а действующие нормы международного морского права необходимо неукоснительно соблюдать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

«Хочу сказать, что здесь самое главное — обеспечить выполнение основополагающих норм международного морского права и обеспечить свободу судоходства. Это должно касаться всех регионов мира», — подчеркнул российский лидер.

Так Путин отреагировал на предложения президента Коморских Островов Азали Ассумани, который в своём выступлении затронул вопросы развития морской деятельности. Глава российского государства обратил внимание, что принципы безопасного и беспрепятственного движения судов должны иметь универсальный характер.

Позиция Москвы, озвученная президентом, предполагает соблюдение уже существующих международных правил, а не введение отдельных подходов к судоходству в разных частях света.

Вопрос приобретает особое значение на фоне ограничений движения судов по важнейшим международным морским маршрутам. В частности, ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает влиять на мировую торговлю и перевозки энергоресурсов.