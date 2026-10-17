Политика подождёт: Премьер Канады прервал речь для рассказа о своём круглом коте Нико

Премьер-министр Канады Марк Карни неожиданно променял серьёзные политические темы на разговор о своём пушистом любимце. Прямо во время публичного выступления он почти минуту рассказывал о коте Нико, чем вызвал умиление собравшихся.

Поводом для необычного отступления стал вопрос из зала. Один из присутствующих поинтересовался самочувствием четвероногого друга политика. Карни охотно поддержал разговор и заверил публику, что поводов для беспокойства нет.

По словам главы правительства, Нико прекрасно себя чувствует, спокойно проводит время дома и ждёт возвращения хозяина. Правда, за последнее время пушистый член семьи успел немного округлиться. Но, судя по словам премьера, лишние граммы совершенно не мешают котику наслаждаться жизнью.

Трогательная история быстро покорила аудиторию, а сам Нико обзавёлся поклонниками в интернете. В социальных сетях у него уже появился фан-аккаунт, где усатого любимца шутливо величают «мур-премьером Канады». Похоже, в политической семье подрастает настоящая звезда, которой даже не нужно выступать с речами, чтобы завоевать симпатии публики.