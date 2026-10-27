Политолог Бортник: Кличко лишится поста мэра Киева на этой неделе

Виталий Кличко может потерять пост мэра Киева на этой неделе. Такое мнение высказал директор Украинского института политики (УИП) и политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.

«Говорят, возможно, на этой неделе, возможно, в ближайшее время Кличко всё-таки отстранят от власти», — сказал Бортник.

Заявление прозвучало на фоне конфликта мэра с центральными властями Украины. Кличко ранее утверждал, что в правительстве добиваются его отстранения и стремятся установить в Киеве военное управление. Сам политик связывал давление на городскую администрацию в том числе с критикой подготовки столицы к зиме.

Напомним, Бортник уже не единожды заявлял, что Владимир Зеленский может в ближайшие недели предпринять попытку отстранить Виталия Кличко от руководства Киевом. По его мнению, причиной возможных кадровых перестановок стало недовольство украинского руководства подготовкой столицы к зимним перебоям с электроснабжением.