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Опубликовано 27 октября, 07:12

Политолог Бортник: Кличко лишится поста мэра Киева на этой неделе

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Виталий Кличко может потерять пост мэра Киева на этой неделе. Такое мнение высказал директор Украинского института политики (УИП) и политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.

«Говорят, возможно, на этой неделе, возможно, в ближайшее время Кличко всё-таки отстранят от власти», — сказал Бортник.

Заявление прозвучало на фоне конфликта мэра с центральными властями Украины. Кличко ранее утверждал, что в правительстве добиваются его отстранения и стремятся установить в Киеве военное управление. Сам политик связывал давление на городскую администрацию в том числе с критикой подготовки столицы к зиме.

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Напомним, Бортник уже не единожды заявлял, что Владимир Зеленский может в ближайшие недели предпринять попытку отстранить Виталия Кличко от руководства Киевом. По его мнению, причиной возможных кадровых перестановок стало недовольство украинского руководства подготовкой столицы к зимним перебоям с электроснабжением.

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