Избрание Ребеки Гринспан генеральным секретарём ООН может позволить Вашингтону эффективнее продвигать свои интересы в организации. Такое мнение высказал главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт связал свою оценку с внешнеполитическим курсом Коста-Рики. По его мнению, в последние годы эта страна ориентируется на Вашингтон, поэтому приход её представительницы во главу ООН может сохранить нынешний вектор работы организации.

Савин также раскритиковал деятельность действующего генсека Антониу Гутерриша. Он считает, что тот занимал необъективную позицию по украинскому конфликту и допускал появление обвинений в адрес России без должной проверки.

Окончательного решения о преемнике Гутерриша пока нет. Для назначения нового генсека Совбез должен рекомендовать единого кандидата Генеральной Ассамблее, причём необходим консенсус пяти постоянных членов Совета с правом вето. Срок полномочий Гутерриша завершается в конце 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Ребека Гринспан сохранила лидерство после четвёртого предварительного голосования в Совбезе ООН. Тогда её кандидатуру поддержали десять членов Совета Безопасности, тогда как трое выступили против и двое воздержались от оценки.