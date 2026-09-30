Захарова объяснила, почему Россия не выдвигает Лаврова на пост генсека ООН

Россия не рассматривает возможность выдвижения главы МИД Сергея Лаврова на пост генерального секретаря ООН из-за сложившихся во Всемирной организации правил. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Дипломат пояснила, что страны, обладающие статусом постоянных членов Совета Безопасности ООН, традиционно не предлагают своих представителей на должность руководителя организации. По этой причине Москва не выдвигает кандидатуру Лаврова.

«Я бы вернула разговор на эту тему в русло существующих правил. Могу сказать, что существует правило, согласно которому страны — постоянные члены Совета Безопасности не выдвигают своих кандидатов на пост генерального секретаря ООН», — заявила Захарова.

Представитель МИД также прокомментировала высокую оценку профессиональных качеств российского министра. По её словам, слова поддержки в адрес Лаврова регулярно поступают от жителей разных государств.

В частности, после выступлений на Генеральной Ассамблее ООН к главе российской дипломатии подходят десятки людей, желающих пожать ему руку, поблагодарить за работу и выразить поддержку России, рассказала Захарова.

Мария Захарова рассказала, что немецкие протокольщики перед встречей Лаврова и Вадефуля спросили, останется ли в переговорной портрет Владимира Путина, и принялись его разглядывать. Российская сторона ответила, что портрет президента и флаг — неизменные атрибуты зала для официальных встреч.