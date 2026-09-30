«А портрет останется?»: Немцы задали неожиданный вопрос перед встречей Вадефуля с Лавровым
Захарова рассказала, как портрет Путина заинтересовал делегацию Германии
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Сотрудники немецкой протокольной службы перед встречей глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля поинтересовались, останется ли в переговорной портрет Владимира Путина. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Немецкая делегация, её протокольщики, которые пришли готовить встречу с Вадефулем, уперлись в стену, в прямом смысле этого слова, увидев там портрет президента России», — сообщила дипломат.
Захарова рассказала, как портрет Путина заинтересовал делегацию Германии. Фото © Telegram/Мария Захарова
По словам Захаровой, сотрудники немецкой стороны начали внимательно рассматривать изображение и спросили, будет ли оно висеть на стене во время переговоров. Российские представители ответили, что портрет главы государства и национальный флаг являются неизменными атрибутами помещения для официальных встреч.
«У нас традиция: флаг, портрет президента. Вы идёте к нам, и вы должны уважать наши традиции», — процитировала дипломат ответ немецкой делегации.
Захарова также напомнила, что ещё год назад Вадефуль отказывался от переговоров с Лавровым. Однако во время нынешней Генассамблеи ООН германская сторона сама запросила встречу, отметила представитель МИД РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что Лавров и Вадефуль впервые за четыре с половиной года провели двусторонние переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась 26 сентября на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и продолжалась чуть более 20 минут.
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