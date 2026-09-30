«А портрет останется?»: Немцы задали неожиданный вопрос перед встречей Вадефуля с Лавровым

Сотрудники немецкой протокольной службы перед встречей глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля поинтересовались, останется ли в переговорной портрет Владимира Путина. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Немецкая делегация, её протокольщики, которые пришли готовить встречу с Вадефулем, уперлись в стену, в прямом смысле этого слова, увидев там портрет президента России», — сообщила дипломат.

Захарова рассказала, как портрет Путина заинтересовал делегацию Германии. Фото © Telegram/Мария Захарова

По словам Захаровой, сотрудники немецкой стороны начали внимательно рассматривать изображение и спросили, будет ли оно висеть на стене во время переговоров. Российские представители ответили, что портрет главы государства и национальный флаг являются неизменными атрибутами помещения для официальных встреч.

«У нас традиция: флаг, портрет президента. Вы идёте к нам, и вы должны уважать наши традиции», — процитировала дипломат ответ немецкой делегации.

Захарова также напомнила, что ещё год назад Вадефуль отказывался от переговоров с Лавровым. Однако во время нынешней Генассамблеи ООН германская сторона сама запросила встречу, отметила представитель МИД РФ.