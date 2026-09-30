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Опубликовано 30 сентября, 11:21

Захарова раскрыла, какие условия пыталась навязать Германия перед встречей в ООН

Захарова: Германия хотела ограничить прессу на встрече Лаврова и Вадефуля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва отказалась ограничивать работу прессы по требованию Германии перед встречей глав МИД Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля на полях Генассамблеи ООН. Берлин хотел сократить число журналистов и исключить запись звука, рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, сотрудники немецкого протокола и представители делегации начали выдвигать условия ещё вечером накануне переговоров, назначенных на субботнее утро.

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«Одно из условий было не приглашать в расширенном формате прессу. Нужно ограничить, сказали они, число журналистов и обязательно выключить микрофоны, чтобы журналисты не могли ничего слышать, чтобы было без звука всё это», — пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.

Москва в ответ настояла на привычном порядке работы. Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона ничего не скрывает и не отстраняет журналистов в зависимости от своего отношения к ним. Освещать такие встречи могут как российские корреспонденты, так и зарубежные.

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Ранее Захарова раскрыла детали встречи Лаврова и Вадефуля на Генассамблее ООН. Она подчеркнула, что переговоры запросил Берлин, однако позднее германская сторона стала утверждать, что инициатива исходила от Москвы.

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Борис Эльфанд
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