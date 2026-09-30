Захарова раскрыла детали встречи Лаврова и Вадефуля на Генассамблее ООН

Встречу главы МИД России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем на полях Генассамблеи ООН запросил Берлин, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, обращение поступило примерно за сутки до переговоров, однако позднее германская сторона стала утверждать, что инициатива исходила от Москвы.

Отдельные требования касались освещения встречи. Немецкая делегация настаивала, чтобы прессу не приглашали в расширенном формате, а микрофоны обязательно выключили. Дипломат призналась, что попытка иначе представить обстоятельства организации переговоров её удивила. Немецкая сторона действовала намеренно, хотя проверить, кто обратился с запросом, не составляет труда.

«...Они же должны понимать, что вот в этом сегменте их вывести на чистую воду ничего не стоит, но всё равно, видимо, нужно каким-то образом объясниться», — отметила собеседница радио Sputnik, сравнив поведение организаторов с детьми, которым кажется, что достаточно закрыть лицо руками, чтобы оказаться «в домике» и стать незаметными.

Напомним, 26 сентября Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль встретились в Нью-Йорке, это был первый очный двусторонний контакт глав МИД России и Германии более чем за четыре с половиной года. Беседа продолжалась чуть больше 20 минут, после рукопожатия министры перешли к закрытым переговорам.