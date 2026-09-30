«Зачитал набор обвинений»: В МИД оценили встречу Лаврова с Вадефулем

Встречу глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Москве не считают признаком готовности Берлина восстановить конструктивный диалог. Такую оценку на брифинге дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министр иностранных дел ФРГ Вадефуль, попросив инициативно [Лаврова] о встрече на полях недели высокого уровня [ГА ООН], предпочёл вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, которые и без того хорошо известны, потому что руководство ФРГ их регулярно озвучивает», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что это была первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран примерно за четыре с половиной года. По её оценке, оснований считать её «полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога» нет.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что не услышал ничего нового от главы МИД Германии. По словам российского министра, Вадефуль зачитал подготовленный текст, который, как считает Лавров, повторял уже известную публичную позицию Берлина.