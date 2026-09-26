Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 15:05

Вадефуль ответил «добрым утром» на вопрос о возобновлении диалога ФРГ с Россией

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос журналиста о причинах возобновления диалога с Россией. Это произошло на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ИС «Вести».

Корреспондент Евгений Давыдов спросил немецкого министра, почему тот решил начать диалог с Москвой. Вадефуль не стал комментировать эту тему и вместо этого несколько раз поприветствовал собравшихся журналистов.

«Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро», — сказал глава МИД Германии.

Ранее Вадефуль встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что перед встречей представители немецкой делегации потребовали ограничить доступ журналистов, исключить вопросы прессы и аудиозапись вступительных слов, а также ввести эмбарго на публикацию материалов.

Больше новостей о дипломатии и международных встречах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar