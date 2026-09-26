Вадефуль ответил «добрым утром» на вопрос о возобновлении диалога ФРГ с Россией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос журналиста о причинах возобновления диалога с Россией. Это произошло на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ИС «Вести».

Корреспондент Евгений Давыдов спросил немецкого министра, почему тот решил начать диалог с Москвой. Вадефуль не стал комментировать эту тему и вместо этого несколько раз поприветствовал собравшихся журналистов.

«Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро», — сказал глава МИД Германии.

Ранее Вадефуль встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что перед встречей представители немецкой делегации потребовали ограничить доступ журналистов, исключить вопросы прессы и аудиозапись вступительных слов, а также ввести эмбарго на публикацию материалов.