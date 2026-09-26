Вадефуль ответил «добрым утром» на вопрос о возобновлении диалога ФРГ с Россией
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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос журналиста о причинах возобновления диалога с Россией. Это произошло на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ИС «Вести».
Корреспондент Евгений Давыдов спросил немецкого министра, почему тот решил начать диалог с Москвой. Вадефуль не стал комментировать эту тему и вместо этого несколько раз поприветствовал собравшихся журналистов.
«Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро», — сказал глава МИД Германии.
Ранее Вадефуль встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН. Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что перед встречей представители немецкой делегации потребовали ограничить доступ журналистов, исключить вопросы прессы и аудиозапись вступительных слов, а также ввести эмбарго на публикацию материалов.
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