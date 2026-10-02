Политолог предупредила о росте хаоса из-за обострения вокруг Ирана

Обострение вокруг Ирана ускоряет разрушение сложившихся после Второй мировой войны международных механизмов и повышает риск дальнейшей эскалации. Такое мнение высказала политолог-международник Елена Супонина, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об Иране, передаёт радио «Комсомольская правда».

По её оценке, Вашингтон сталкивается с ситуацией, когда прежние возможности влияния уже не соответствуют глобальным амбициям Соединённых Штатов. Супонина считает, что это особенно заметно в противостоянии с Тегераном.

Политолог полагает, что на этом фоне разрушение старых правил может восприниматься американской администрацией как один из вариантов выхода из сложившегося положения. Однако последствия такого курса, по её словам, предсказать сложно.

«Но предыдущие правила всегда создавались после мировых войн. После первой они продержались недолго, и после второй они продержались чуть подольше», — сказала Супонина.

Главной задачей сейчас она назвала создание новых механизмов международных отношений без масштабного военного столкновения. По мнению эксперта, сделать это становится всё труднее по мере роста напряжённости вокруг Ирана.

Отдельно Супонина прокомментировала инцидент на рейсе Flydubai, следовавшем в Израиль. Она выразила опасение, что произошедшее могут попытаться связать с Тегераном, хотя, по её оценке, оснований для такого вывода сейчас нет. Причины инцидента расследуются.

«И это с каждым разом становится всё труднее, потому что хаос нарастает. Но обстановка вокруг Ирана становится опаснее», — подчеркнула политолог.

Ранее Life.ru рассказывал о продолжающемся противостоянии США и Ирана и действиях Вашингтона против Тегерана. Дональд Трамп заявил, что США не исключают возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Президент США также заявил о наличии у страны солидного арсенала и подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставлять вооружение партнёрам по коалиции.