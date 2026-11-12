Лишение Армении права голоса в ОДКБ вряд ли приведёт к новому ухудшению отношений между Москвой и Ереваном. Гораздо серьёзнее на двусторонние связи влияет стремление армянских властей сблизиться с Евросоюзом. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал юрист-международник Николай Топорнин.

По словам специалиста, Россию и Армению объединяют многолетние связи в экономике, дипломатии, культуре и гуманитарной сфере. Их значение выходит далеко за рамки сотрудничества в сфере коллективной безопасности.

Поэтому решение ОДКБ, считает аналитик, само по себе не способно существенно изменить характер взаимодействия двух государств.

При этом Топорнин обратил внимание на сохраняющиеся разногласия по поводу внешнеполитического курса Еревана.

Армянское руководство продолжает двигаться в направлении европейской интеграции, одновременно сохраняя членство в Евразийском экономическом союзе. Москва, по словам эксперта, видит в такой позиции серьёзное противоречие.

«Вроде как на двух стульях сидеть нельзя — быть в ЕАЭС и в ЕС», — подчеркнул Топорнин.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно призывала Армению определиться с дальнейшими интеграционными приоритетами.

Именно неопределённость в этом вопросе, по оценке юриста-международника, стала одним из факторов охлаждения отношений между странами.

Ранее Life.ru сообщал, что вопрос об исключении Армении из ОДКБ на саммите в Москве не рассматривался. Генеральный секретарь организации пояснил, что Ереван сможет восстановить право голоса и вернуться к полноценному участию после погашения задолженности по членским взносам. При этом республика продолжает формально оставаться членом объединения.