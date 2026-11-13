Политолог раскрыл сценарий встречи Путина с лидерами ФРГ и Франции в Майами
Политолог Рар допустил встречу Путина с Мерцем и Макроном на саммите G20
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Президент России Владимир Путин может встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном на саммите G20 в американском Майами 14–15 декабря. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru допустил политолог Александр Рар.
Эксперт считает, что возможные переговоры покажут, насколько Париж и Берлин готовы искать компромиссы с Москвой по украинскому урегулированию. Пока позиции Германии и Франции по отношению к России остаются жёсткими, однако до саммита ситуация может измениться.
«Не думаю, что Европа согласится менять архитектуру своей безопасности в пользу РФ, но ситуация на поле боя может их вынудить искать компромиссы и дипломатическое решение», — отметил Рар.
По мнению политолога, к обсуждению украинского конфликта может присоединиться и Макрон. При этом никаких официальных договорённостей о трёхсторонней встрече пока нет, а участие российского президента в саммите остаётся под вопросом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин готов к телефонным переговорам с Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Отвечая на вопрос журналистов, он заверил, что российский президент открыт для диалога с обоими европейскими лидерами. При этом на днях представитель Кремля уточнил, что решение о присутствии главы РФ на саммите G20 пока не принято.