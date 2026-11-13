Президент России Владимир Путин может встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном на саммите G20 в американском Майами 14–15 декабря. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru допустил политолог Александр Рар.

Эксперт считает, что возможные переговоры покажут, насколько Париж и Берлин готовы искать компромиссы с Москвой по украинскому урегулированию. Пока позиции Германии и Франции по отношению к России остаются жёсткими, однако до саммита ситуация может измениться.

«Не думаю, что Европа согласится менять архитектуру своей безопасности в пользу РФ, но ситуация на поле боя может их вынудить искать компромиссы и дипломатическое решение», — отметил Рар.

По мнению политолога, к обсуждению украинского конфликта может присоединиться и Макрон. При этом никаких официальных договорённостей о трёхсторонней встрече пока нет, а участие российского президента в саммите остаётся под вопросом.