Политолог заявил о панике на Украине из-за подготовки к круговой обороне

Решение Владимира Зеленского о подготовке украинских городов к круговой обороне может спровоцировать тревогу и панические настроения среди населения. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя планы строительства инженерных заграждений.

«Конечно, строительство этих колец будет усиливать давление на общественное мнение, панику иногда у некоторых людей», — отметил эксперт.

По его мнению, появление оборонительных сооружений способно усилить беспокойство жителей за собственную безопасность. Бортник предположил, что масштабные фортификационные работы могут развернуться не только на востоке страны. Он допустил, что оборонительные кольца появятся вокруг Киева и других городов левобережной Украины.

Политолог также обратил внимание на экономические и социальные последствия такого строительства. По его оценке, создание укреплений потребует значительных ресурсов и может осложнить повседневную жизнь населения.

«Строительство будет вымывать ресурсы и остатки мирной жизни, которую люди пытаются ещё сохранить», — подчеркнул Бортник.