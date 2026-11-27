Полицейские спасли двух человек из горящей после атаки ВСУ машины под Курском
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Сотрудники полиции вытащили мужчину и тяжелораненую женщину из горящего автомобиля после атаки украинского беспилотника в Курской области. Пострадавших эвакуировали в безопасное место и доставили в больницу. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошёл в посёлке Коренево. Во время несения службы правоохранители заметили охваченную огнём машину и немедленно направились к ней. В салоне находились два человека, которым требовалась помощь.
Полицейские вывели мужчину и женщину из опасной зоны. Состояние пострадавшей оценивалось как тяжёлое, поэтому ей оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. После этого обоих доставили в медицинское учреждение.
Ранее Life.ru сообщал, что 48-летний мужчина погиб в результате атаки беспилотника на трактор в приграничном районе Курской области. Инцидент произошёл в селе Илек Беловского района.
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