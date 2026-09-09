Участок оказался декорацией: Полиция показала, что было внутри скам-центра в Камбодже

Целый фальшивый полицейский участок с комнатами для «допросов» обнаружили на территории гигантского скам-центра O’Smach в Камбодже. Комплекс занимает около 80 гектаров и насчитывает 157 зданий, десятки из которых, по данным тайской стороны, использовались мошенниками. Об этом пишет The Nation.

В Камбодже нашли фальшивый участок и операционную в скам-центре © X/ Khaosod English

В помещениях сохранились декорации, форма правоохранителей разных стран и подготовленные сценарии разговоров. Всё это позволяло аферистам изображать сотрудников полиции и других ведомств во время общения с потенциальными жертвами.

В Камбодже нашли фальшивый участок и операционную в скам-центре © X/ Khaosod English

Отдельное внимание привлекла Zhong Nan Hospital — единственная больница на территории комплекса. В ней оборудовали полноценную операционную, а также другие медицинские кабинеты. По данным тайских властей, учреждение использовалось в том числе для лечения занимавших высокие позиции в мошеннической структуре граждан Китая.

Правоохранители сейчас проверяют сведения о возможной связи больницы с торговлей человеческими органами. В частности, расследуется версия, что операционная могла использоваться для изъятия органов у подвергавшихся насилию работников скам-центра. Официально эти подозрения пока не подтверждены.

Среди задержанных в ходе масштабной борьбы со скам-центрами были десятки россиян, а также граждане Китая, Вьетнама, Индии, Малайзии, Лаоса, Мьянмы и других государств. Тайская сторона также утверждала, что на территории O’Smach находились камбоджийские военнослужащие.

Камбоджийские власти сообщали, что с июля 2025 года по 20 августа 2026-го проверили 793 подозрительных объекта и провели операции на 624 площадках. За этот период были задержаны почти 30 тысяч человек разных национальностей, а 58 266 иностранцев власти вывезли из страны или репатриировали.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как россиян заманивают в мошеннические центры Юго-Восточной Азии обещаниями высокооплачиваемой работы. После приезда у людей могут отобрать документы и заставить участвовать в интернет-аферях под угрозами и насилием.