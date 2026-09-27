Полицейский за 57 секунд уложил бывшего зэка на турнире UFC

Действующий сотрудник офиса шерифа Майами-Дейд Луис Эрнандес вышел в октагон против неоднократно судимого Седрикеса Дюма и заставил его сдаться всего за 57 секунд. Бой в рамках полутяжёлого веса состоялся на турнире UFC Fight Night 289 в штате Невада.

Полицейский Эрнандес победил экс-заключённого Дюма в дебюте UFC за 57 секунд. Видео © Х / FULL SEND MMA, Sheriff Rosie Cordero-Stutz, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shwe_kyar_lethwei

Сам промоушен активно обыгрывал необычный сюжет как «коп против осуждённого». Дюма с 2014 года арестовывали 14 раз, в его биографии есть несколько обвинительных приговоров и признаний вины по различным делам.

Даже выход бойцов превратили в часть шоу. Дюма выбрал Locked Up исполнителя Akon, а Эрнандес появился под Sound of da Police от KRS-One.

Однако до долгого противостояния дело не дошло. Эрнандес потряс соперника левым ударом, быстро сократил дистанцию и поймал Дюма на «гильотину». Тот постучал в знак сдачи на отметке 0:57 первого раунда.

Для полицейского это был первый официальный поединок в UFC. На бой он согласился всего за два дня до турнира, заменив Микки Галла, который снялся из-за проблем со здоровьем. После победы профессиональный рекорд Эрнандеса вырос до 9–0.

Контракт с UFC американец получил ещё 15 сентября после победы на Dana White’s Contender Series. Тогда он задушил Уго Гийона во втором раунде и стал первым действующим помощником шерифа в США, заработавшим соглашение с промоушеном.