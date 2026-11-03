В Австрии полиция начала проверку обстоятельств происшествия с двумя немецкими альпинистами, которые оставили обессиленного 20-летнего товарища на высоте около 2600 метров и продолжили восхождение. Молодому человеку пришлось провести несколько часов в снежной буре, пока к нему пробирались спасатели. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошёл 31 октября на горном массиве Хохкёниг. Трое граждан Германии отправились по сложному маршруту Кёнигсйодлер, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и предупреждение другой альпинистки. На высоте примерно 2600 метров один из участников группы выбился из сил и не смог продолжить путь.

Вместо того чтобы остаться с товарищем, двое других альпинистов продолжили подъём и добрались до горного приюта «Матрасхаус» на высоте 2941 метр. Оставшийся мужчина около 19:00 самостоятельно вызвал помощь.

На его спасение отправились сотрудники горноспасательной службы Мюльбаха. Из-за сильного снегопада и плохой видимости использовать вертолёт оказалось невозможно. Спасатели добрались до пострадавшего незадолго до полуночи, однако спуск занял ещё несколько часов.

За ночь выпало около 20 сантиметров снега, из-за чего горная тропа практически исчезла. Только к 08:18 утра спасательная группа добралась до безопасного места. В общей сложности операция продолжалась около 14 часов. По оценке руководителя окружной горноспасательной службы Герхарда Кремзера, ещё одну ночь в таких условиях молодой человек, вероятно, не пережил бы.

Теперь австрийские правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и действия спутников спасённого альпиниста. При этом о предъявлении мужчинам обвинений не сообщается.