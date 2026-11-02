В австрийских Альпах двое альпинистов оставили обессиленного 20-летнего товарища на высоте 2600 метров и продолжили путь к вершине. В метель к нему отправились 11 спасателей, операция заняла 14 часов, сообщили в горной службе спасения Зальцбурга.

Инцидент произошёл 31 октября на горном массиве Хохкёниг. Трое немцев отправились по сложному маршруту Кёнигсйодлер, несмотря на предупреждения другой альпинистки об ухудшении погоды.

На высоте около 2600 метров один из участников восхождения выбился из сил и больше не мог двигаться. Его спутники продолжили подъём и добрались до горного приюта «Матрасхаус» на высоте 2941 метр, а оставшийся турист около 19:00 вызвал спасателей.

Операцию осложнили сильный снегопад, обледеневшие склоны и плохая видимость. Вертолёт не смог вылететь из-за непогоды, поэтому сотрудникам спасательной службы пришлось добираться до мужчины пешком, используя альпинистское снаряжение. Они добрались до него незадолго до полуночи.

Спуск оказался ещё опаснее: за ночь выпало около 20 сантиметров снега, тропа практически исчезла, а на крутых склонах сходили снежные массы. Только к 08:18 утра спасатели смогли доставить мужчину в безопасное место.

«Ещё одну ночь там, в снегопад и при таких условиях, он, вероятно, не пережил бы», — подчеркнул руководитель окружной горноспасательной службы Герхард Кремзер.

Австрийская горная полиция выясняет обстоятельства происшествия. По данным ORF, спасённый турист первоначально сообщил правоохранителям, что остался на склоне по согласованию с товарищами. Вопрос о возможной ответственности его спутников предстоит оценить прокуратуре.

Ранее Life.ru сообщал, что российский турист заблудился в горах Алма-Аты на высоте более 3300 метров. Мужчина потерял ориентир возле пика Скалистый и не смог самостоятельно спуститься. Спасатели обнаружили его и сопроводили к туристической базе «Эдельвейс», медицинская помощь путешественнику не потребовалась.