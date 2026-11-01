Российский турист оказался в затруднительном положении во время прогулки в горах Алма-Аты: он сбился с маршрута и не смог продолжить спуск. На помощь мужчине пришли городские спасатели, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Турист из России потерялся в горах Алма-Аты на высоте 3,3 тыс. метров. Видео © Telegram / 112 KZ

Случай произошёл в Медеуском районе, неподалёку от пика Скалистый. Турист поднялся на высоту 3332 метра, однако во время прогулки потерял ориентир и оказался без возможности самостоятельно вернуться вниз. Поисковая группа Центра мониторинга и оперативного реагирования обнаружила мужчину и вывела его к туристической базе «Эдельвейс». Выяснилось, что медицинская помощь ему не требуется. После спуска россиянин продолжил путь самостоятельно.

Ранее румынские горные спасатели обнаружили в горах уезда Марамуреш троих граждан Украины, которые семь дней не могли выбраться из горной местности. Мужчины находились в состоянии сильного физического истощения и рисковали получить переохлаждение. Мужчин обнаружили на высоте около 1700 метров. Перед началом эвакуации спасатели обеспечили их водой, горячим чаем и едой. Спуск оказался непростым: у украинцев не было подходящего альпинистского снаряжения. Чтобы безопасно вывести их из горной местности, спасателям пришлось использовать специальные страховочные тросы.