Полиция Дубая пополнила автопарк суперкаром Lamborghini Temerario

Полиция Дубая получила новый патрульный суперкар Lamborghini Temerario, способный разогнаться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды. Автомобиль пополнил парк элитных машин правоохранителей, сообщает издание Emirates 24/7.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой, объединяющей четырёхлитровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора. Их суммарная мощность достигает 920 лошадиных сил.

Суперкар поступил на службу благодаря сотрудничеству полиции с компанией Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Машина присоединилась к уже существующему автопарку дорогих спортивных автомобилей, которыми славятся правоохранительные органы.

Впрочем, предназначены такие патрули прежде всего для работы в популярных туристических местах и оживлённых районах. Они позволяют полицейским общаться с местными жителями и гостями города, а также рассказывать о мерах безопасности.

По словам руководителя управления уголовных расследований полиции Дубая Саида аль-Хаджри, использование элитных машин помогает объединить обеспечение общественного порядка с взаимодействием с населением. Подобные автомобили также стали узнаваемой частью облика города.

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