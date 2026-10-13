Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Одной из тем стали договорённости Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива.

Лидеры затронули итоги недавнего телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. В частности, речь шла о достигнутых договорённостях по российскому дизелю.

Также Путин и Аль Нахайян обменялись мнениями о перспективах урегулирования кризиса в зоне Персидского залива.

Отдельно президенты обсудили развитие российско-эмиратских отношений. В этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических связей между странами. Сотрудничество Москвы и Абу-Даби стороны охарактеризовали как стратегическое и взаимовыгодное.

По итогам разговора Путин и Аль Нахайян договорились продолжать личные контакты. Россия и ОАЭ регулярно обсуждают двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна состоялся 7 августа. Тогда лидеры подробно обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и необходимость скорейшей нормализации обстановки с учётом интересов стран региона. Путин также проинформировал собеседника о ситуации вокруг Украины и поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В Кремле отмечали, что разговор прошёл в конструктивном и дружеском ключе.