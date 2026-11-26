Во Франции 26 ноября пройдут общенациональные акции протеста сотрудников правоохранительных органов. Полицейские требуют повышения дополнительных выплат, в том числе надбавки за риск, на фоне возросшей нагрузки из-за продолжающихся в стране демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.

Поводом для выступлений стало недовольство профсоюзов результатами переговоров с Министерством внутренних дел. Представители полиции считают недостаточными предложенные ведомством меры по улучшению условий труда.

Первые акции начались ещё в полночь. На полдень запланированы многочисленные собрания возле полицейских комиссариатов. Участие в них примут сотрудники, свободные от исполнения служебных обязанностей.

Последствия протестов могут ощутить и авиапассажиры. Сотрудники пограничной полиции в парижском аэропорту Орли намерены особенно тщательно проверять документы путешественников, что может привести к увеличению очередей и замедлению прохождения контроля.

Повышения надбавок также добиваются криминалисты, административные и технические сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 17 ноября французское полицейское спецподразделение CRS 8 в полном составе ушло на больничный из-за переутомления на фоне непрекращающихся демонстраций. Всего около тысячи сотрудников республиканских рот безопасности не смогли тогда приступить к работе.