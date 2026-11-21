В двух французских городах, Нанте и Лионе, произошли столкновения участников протестов против роста цен с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, а один из демонстрантов получил травму ноги.

Во Франции протесты против роста цен переросли в столкновения с полицией. Видео © X/ S_Marseil

В Лионе власти заранее запретили проведение манифестаций в центральных районах. Несмотря на ограничения, протестующие попытались организовать шествия на улице Гарибальди и бульваре Гамбетта. Как пишет Le Progrès, мобильные подразделения полиции разгоняли несогласованные колонны, несколько раз применив слезоточивый газ.

Дополнительные силы правоохранителей направили к площади Белькур, где открылась рождественская ярмарка. Власти стремились не допустить распространения беспорядков на территорию праздничных мероприятий.

Напряжённая обстановка сложилась и в Нанте. По информации Ouest-France, группа демонстрантов попыталась отклониться от согласованного маршрута, после чего началось противостояние с полицией. Один из участников акции получил повреждение ноги в результате попадания полицейской гранаты.

Телеканал CNEWS также показал кадры повреждённого полицейского автомобиля. У машины оказались разбиты лобовое и заднее стёкла.

При этом масштаб протестов заметно сократился по сравнению с предыдущими неделями. По данным МВД Франции, к 14:00 по местному времени за пределами Парижа состоялись 44 акции с участием 2,2 тысячи человек. Неделей ранее к этому же часу власти насчитали 78 демонстраций и 9,8 тысячи участников. Для сравнения, 17 октября на 288 акций вышли 72,6 тысячи человек.

«Интенсивность демонстраций значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями в это же время», — констатировали во французском МВД.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября во Франции на акции против роста цен вышли более 100 тысяч человек. Тогда в Париже собрались около 24 тысяч демонстрантов, а столкновения с правоохранителями произошли сразу в нескольких городах. В Нанте полиция задействовала водомёт, а в столице для разгона участников беспорядков применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.