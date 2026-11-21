Несколько сотен человек вышли на улицы Лондона с требованием сократить военные расходы Великобритании. Демонстрацию организовала антивоенная коалиция Stop the War,

В Лондоне сотни человек вышли на протест против роста военных расходов. Видео © X / BasedMillwaII

Участники акции собрались возле здания Министерства труда и пенсий в центре британской столицы. Вместо дальнейшего увеличения оборонного бюджета они потребовали направить больше государственных средств на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.

«Сократите военные траты, а не благосостояние населения», — гласил один из лозунгов на плакатах демонстрантов.

Протестующие также призывали власти отказаться от участия в военных конфликтах. Многие принесли транспаранты с надписью «Боритесь за наше будущее, а не сражайтесь в их войнах».

Активисты передали представителям министерства открытое письмо, под которым поставили подписи почти 1,5 тысячи человек. В обращении содержится требование пересмотреть курс на милитаризацию страны и отказаться от наращивания военных расходов за счёт социальных приоритетов.

Среди участников демонстрации был депутат британского парламента, сооснователь левой партии Your Party Джереми Корбин. К протесту также присоединились представители профсоюзных объединений.

Акция прошла на фоне планов Лондона существенно увеличить финансирование вооружённых сил. В 2025–2026 финансовом году оборонные расходы Великобритании составили 62 миллиарда фунтов стерлингов, или около 81 миллиарда долларов. Согласно оборонному инвестиционному плану, к 2029–2030 финансовому году бюджет Минобороны должен вырасти до 79,1 миллиарда фунтов, что соответствует примерно 103,5 миллиарда долларов.

Ранее Life.ru сообщал о предложении британских консерваторов сократить социальные пособия ради увеличения оборонного бюджета. Лидер партии Кеми Баденок предложила пересмотреть выплаты людям с инвалидностью и жилищные льготы, чтобы ежегодно высвобождать до 10 миллиардов фунтов на военные нужды. По её замыслу, это помогло бы довести расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году.