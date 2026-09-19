Полиция ищет 14-летнюю девочку, пропавшую в Ново-Талицах Ивановской области

В день исчезновения она была одета в бежевую ветровку, тёмные брюки клёш и белые кроссовки. При себе у девочки находился мобильный телефон iPhone 13.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге больше недели ищут 26-летнюю Анастасию. Перед исчезновением девушка оставила дома телефон, документы и личные вещи. Родственники допускают, что она могла попасть под влияние мошенников, однако полиция эту версию пока не подтверждала. Как следует из записей камер, за несколько дней до исчезновения девушку неоднократно замечали возле «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». При этом, как утверждают родственники, близких людей в этих районах у Анастасии нет. Последняя известная фиксация относится к 11 сентября — после этого её след теряется.