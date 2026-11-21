Полиция Китая прервала импровизированный концерт певицы Славы на Хайнане
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava
Отпуск российской певицы Славы на китайском острове Хайнань обернулся неожиданным визитом полиции. Артистка устроила импровизированный концерт для соотечественников в местной чайхане, однако выступление пришлось прервать после жалоб на шум. Об этом сообщает SHOT.
Полиция Китая прервала импровизированный концерт певицы Славы на Хайнане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterina_levina_shvoeva
По информации источника, певица решила развлечь российских туристов, отдыхавших в заведении. Обычные посиделки быстро превратились в импровизированную дискотеку, главной звездой которой стала сама Слава.
Артистка исполнила собственный хит «Одиночество», а затем переключилась на репертуар коллег. В программу вошли песни группы «Ленинград» и композиция Леонида Агутина «Хоп хей, ла-ла-лей».
Как утверждает SHOT, к моменту выступления певица уже успела выпить алкоголь. Вместе с отдыхающими она продолжила музыкальный вечер, не ограничившись исполнением собственных песен. Однако громкое развлечение понравилось не всем. По данным канала, местные жители пожаловались на шум, после чего в чайхану прибыли китайские полицейские. Правоохранители, как сообщается, остановили выступление и закрыли заведение.
Ранее Life.ru сообщал о поддержке певицей Славой Филиппа Киркорова после его скандального концерта в Тюмени. Артист выступил 9 ноября, несмотря на высокую температуру и плохое самочувствие, что вызвало недовольство части зрителей. Позднее стало известно о возврате билетов на его предстоящее шоу в Ярославле. Слава вступилась за коллегу, призвав публику не осуждать его за решение выйти на сцену во время болезни.