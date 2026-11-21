Отпуск российской певицы Славы на китайском острове Хайнань обернулся неожиданным визитом полиции. Артистка устроила импровизированный концерт для соотечественников в местной чайхане, однако выступление пришлось прервать после жалоб на шум. Об этом сообщает SHOT.

Полиция Китая прервала импровизированный концерт певицы Славы на Хайнане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterina_levina_shvoeva

По информации источника, певица решила развлечь российских туристов, отдыхавших в заведении. Обычные посиделки быстро превратились в импровизированную дискотеку, главной звездой которой стала сама Слава.

Артистка исполнила собственный хит «Одиночество», а затем переключилась на репертуар коллег. В программу вошли песни группы «Ленинград» и композиция Леонида Агутина «Хоп хей, ла-ла-лей».

Как утверждает SHOT, к моменту выступления певица уже успела выпить алкоголь. Вместе с отдыхающими она продолжила музыкальный вечер, не ограничившись исполнением собственных песен. Однако громкое развлечение понравилось не всем. По данным канала, местные жители пожаловались на шум, после чего в чайхану прибыли китайские полицейские. Правоохранители, как сообщается, остановили выступление и закрыли заведение.