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Опубликовано 26 сентября, 04:23

Полиция нашла пропавшую в Хакасии 11-летнюю девочку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники полиции нашли в Абакане 11-летнюю девочку, которая пропала после ухода из школы. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке МВД.

Школьницу обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в городском парке культуры и отдыха. После этого её доставили в отделение полиции.

Девочка числилась пропавшей с 25 сентября. Она ушла из школы № 33 и не вернулась домой. В МВД уточнили, что ранее несовершеннолетняя уже один раз уходила из дома.

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Виталий Приходько
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