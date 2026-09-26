Полиция нашла пропавшую в Хакасии 11-летнюю девочку
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Сотрудники полиции нашли в Абакане 11-летнюю девочку, которая пропала после ухода из школы. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке МВД.
Школьницу обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в городском парке культуры и отдыха. После этого её доставили в отделение полиции.
Девочка числилась пропавшей с 25 сентября. Она ушла из школы № 33 и не вернулась домой. В МВД уточнили, что ранее несовершеннолетняя уже один раз уходила из дома.
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