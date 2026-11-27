Полиция Нью-Джерси устроила погоню за индейкой накануне Дня благодарения
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В американском штате Нью-Джерси полицейские устроили погоню за индейкой, выбежавшей на оживлённое шоссе накануне Дня благодарения. Курьёзные кадры опубликовала полиция штата, сообщившая, что птице удалось благополучно скрыться от преследователей.
Погоня полиции за индейкой в Нью-Джерси. Видео © X / Полиция Нью-Джерси
Необычный инцидент произошёл на скоростной трассе Garden State Parkway. Индейка бегала между полосами движения, уворачиваясь от проезжавших автомобилей. Заметившие её патрульные попытались отогнать пернатую беглянку с дороги.
Погоня попала на видеозапись с полицейского автомобиля. На кадрах видно, как птица несётся по шоссе, периодически меняя направление, а служебная машина следует за ней. В какой-то момент по служебной радиосвязи даже прозвучало поздравление с Днём благодарения.
Несмотря на оживлённое движение, индейке удалось избежать столкновения с автомобилями. В конце концов она самостоятельно покинула проезжую часть, оставив полицейских без необычного задержанного.
«К счастью, эта птица избежала и дорожного движения, и праздничного меню, благополучно покинув проезжую часть!» — пошутили в полиции Нью-Джерси.
О дальнейшей судьбе индейки правоохранители не рассказали. Неизвестно также, откуда именно птица появилась на шоссе.
Ранее Life.ru рассказывал, как Дональд Трамп помиловал двух индеек по имени Фридом и Фезерс перед Днём благодарения. На церемонии 24 ноября в Белом доме присутствовала только Фридом, тогда как её напарница спряталась в кустах на Южной лужайке. Американский президент с юмором отнёсся к отсутствию второй птицы и объявил, что помилование распространяется на обеих.