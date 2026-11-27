В американском штате Нью-Джерси полицейские устроили погоню за индейкой, выбежавшей на оживлённое шоссе накануне Дня благодарения. Курьёзные кадры опубликовала полиция штата, сообщившая, что птице удалось благополучно скрыться от преследователей.

Погоня полиции за индейкой в Нью-Джерси. Видео © X / Полиция Нью-Джерси

Необычный инцидент произошёл на скоростной трассе Garden State Parkway. Индейка бегала между полосами движения, уворачиваясь от проезжавших автомобилей. Заметившие её патрульные попытались отогнать пернатую беглянку с дороги.

Погоня попала на видеозапись с полицейского автомобиля. На кадрах видно, как птица несётся по шоссе, периодически меняя направление, а служебная машина следует за ней. В какой-то момент по служебной радиосвязи даже прозвучало поздравление с Днём благодарения.

Несмотря на оживлённое движение, индейке удалось избежать столкновения с автомобилями. В конце концов она самостоятельно покинула проезжую часть, оставив полицейских без необычного задержанного.

«К счастью, эта птица избежала и дорожного движения, и праздничного меню, благополучно покинув проезжую часть!» — пошутили в полиции Нью-Джерси.

О дальнейшей судьбе индейки правоохранители не рассказали. Неизвестно также, откуда именно птица появилась на шоссе.