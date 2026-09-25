Полиция Нью-Йорка арестовала голливудскую актрису Сьюзан Сарандон

Уличная демонстрация в поддержку Палестины в центре Нью-Йорка завершилась жёстким разгоном и отправкой за решетку представительниц американского киносообщества. Среди тех, кого силовики увели под конвоем, оказались обладательница премии «Оскар» Сьюзан Сарандон и звезда сериала «Хитрости» Ханна Айнбиндер, информирует британское издание The Guardian.

Полицейские зафиксировали руки знаменитостей пластиковыми стяжками и в принудительном порядке сопроводили их в служебный транспорт прямо с проезжей части.

Поводом для вмешательства властей послужила несогласованная акция, инициатором которой выступила организация «Еврейский голос за мир». Протестующие парализовали движение транспорта на одной из оживлённых улиц, требуя от Белого дома немедленно прекратить военную помощь Израилю.

В департаменте полиции города подчеркнули, что действовали по стандартному протоколу после того, как митингующие проигнорировали требования освободить проезжую часть.

«Толпа перекрыла перекресток, создав затор. Сотрудники неоднократно призвали граждан добровольно покинуть дорогу, однако активисты отказались выполнять законные приказы. Нарушителей общественного порядка пришлось изолировать и доставить в отделение», — констатировали правоохранители.

Для легенды кинематографа, известной по лентам «Мачеха» и «Мертвец идёт», это задержание стало очередным ударом по профессиональной деятельности. 77-летняя Сарандон ещё на Венецианском смотре открыто заявляла, что киностудии внесли её в чёрный список из-за критики Тель-Авива. Теперь бунтаркам грозит административное, а возможно, и уголовное наказание за противодействие представителям власти.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг тура Эда Ширана после снятия Macklemore, выступившего в поддержку Палестины. Британский певец позже извинился перед поклонниками и заявил, что происходящее для него стало гуманитарным вопросом.