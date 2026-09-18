Полиция ограничилась беседой с «уральской Сарой Коннор», которая с пистолетом наводила порядок на АЗС

Жительницу Среднеуральска, которая ходила с пистолетом по территории АЗС и пыталась навести порядок в очереди, не стали привлекать к ответственности через суд. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл в начале сентября на заправке при въезде в Среднеуральск. Очевидцы рассказывали, что женщина приехала на Lada Niva, достала пистолет и пыталась регулировать очередь из автомобилей, в том числе угрожая другим водителям.

Позже она сама приехала в отдел полиции в Верхней Пышме. Первоначально сообщалось, что на женщину составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, которая в том числе предусматривает административный арест.

Однако до суда дело не дошло. Как пояснил Валерий Горелых, протокол передавать туда не будут. По данным «Вечерних ведомостей», использованный женщиной пистолет был небоевым.

«Работа с гражданкой ограничилась профилактическим мероприятием о недопустимости такого поведения в общественных местах», — рассказал представитель МВД.

Напомним, жительница Среднеуральска устроила на АЗС собственное «регулирование» очереди с пистолетом в руках. Женщина ходила между машинами с оружием и пыталась навести порядок среди водителей, за что в соцсетях её прозвали «уральской Сарой Коннор».