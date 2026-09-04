Уральская «Сара Коннор» с пистолетом «навела порядок» в очереди на екатеринбургской АЗС

В Екатеринбурге полиция установила личность женщины, которую заметили с пистолетом в руках на одной из заправок. Сейчас её доставляют в отдел для разбирательства, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ писали, что горожане увидели на АЗС женщину с оружием, которая таким образом регулировала потоки машин в очереди.

«Личность вооружённой «стволом» гражданки сыщики уголовного розыска уже установили. Сейчас проводятся мероприятия по доставлению её в отдел полиции для соответствующего разбирательства и принятия мер реагирования», — сказал полковник Горелых, добавив, что пистолет в руках женщины, скорее всего, пневматический, а не боевой.

В августе Life.ru рассказывал, как в фитнес-клубе на Воронцовских прудах в Москве задержали мужчину с боевым пистолетом. Выстрелить он не успел — сотрудники Росгвардии сработали оперативно.