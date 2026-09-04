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Регион
Опубликовано 4 сентября, 12:52

Уральская «Сара Коннор» с пистолетом «навела порядок» в очереди на екатеринбургской АЗС

Женщина с пистолетом пришла на АЗС в Екатеринбурге, её забрала полиция

Суровая уральская дама с пистолетом на АЗС. Обложка © МАКС / Бензин ВП и средник

Суровая уральская дама с пистолетом на АЗС. Обложка © МАКС / Бензин ВП и средник

В Екатеринбурге полиция установила личность женщины, которую заметили с пистолетом в руках на одной из заправок. Сейчас её доставляют в отдел для разбирательства, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ писали, что горожане увидели на АЗС женщину с оружием, которая таким образом регулировала потоки машин в очереди.

«Личность вооружённой «стволом» гражданки сыщики уголовного розыска уже установили. Сейчас проводятся мероприятия по доставлению её в отдел полиции для соответствующего разбирательства и принятия мер реагирования», — сказал полковник Горелых, добавив, что пистолет в руках женщины, скорее всего, пневматический, а не боевой.

В Петербурге мужчина с пистолетом взял врача в заложники в поликлинике
В Петербурге мужчина с пистолетом взял врача в заложники в поликлинике

В августе Life.ru рассказывал, как в фитнес-клубе на Воронцовских прудах в Москве задержали мужчину с боевым пистолетом. Выстрелить он не успел — сотрудники Росгвардии сработали оперативно.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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