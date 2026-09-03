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Опубликовано 3 сентября, 17:04

В Петербурге мужчина с пистолетом взял врача в заложники в поликлинике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В одной из поликлиник Санкт-Петербурга мужчина с пистолетом удерживал врача в кабинете. Он требовал, чтобы его убили, и заявлял о намерении покончить с собой, сообщает Mash.

Инцидент произошёл в поликлинике №78 на Будапештской улице. По данным источника, 25-летний мужчина находился в кабинете на втором этаже здания и не выпускал медика.

На место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители смогли обезвредить мужчину и изъяли у него травматический пистолет. В результате происшествия никто из сотрудников и посетителей медучреждения не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Наталья Демьянова
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