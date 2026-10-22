Полиция Парижа продлила комендантский час в двух районах города
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В Париже продлили комендантский час на площади Республики и в квартале Аль до 25 октября. Ограничения будут действовать каждую ночь с 23:00 до 06:00 по местному времени. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы в социальной сети X.
«[Префект полиции Парижа] издал постановление о введении комендантского часа, запрещающее пребывание как совершеннолетних, так и несовершеннолетних в районе площади Республики и квартала Аль с 23:00 до 06:00 следующего дня (00:00-07:00 мск — Прим. Life.ru) с 22 по 25 октября», — говорится в сообщении ведомства.
Решение приняли по указанию премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса. Власти уже ограничивали передвижение граждан в этих районах в предыдущие ночи. Новое постановление продлевает действие мер безопасности после массовых беспорядков.
Протесты во Франции начались в середине сентября. Первыми на улицы вышли школьники и студенты, которые потребовали улучшить состояние учебных заведений. Позднее к акциям присоединились граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Постепенно демонстрации охватили другие регионы страны.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении запретить большинство демонстраций в стране после массовых беспорядков. Президент допустил исключения для акций, которые организуют профсоюзы, однако власти смогут менять маршруты таких шествий. Основные ограничения затронут протесты, намеченные на субботу, 24 октября. Правительство опасается новых столкновений с полицией, разграбления магазинов и нападений на государственные учреждения. В Лионе местные власти уже объявили о запрете субботних демонстраций.