Полиция Парижа продлила комендантский час в двух районах города

В Париже продлили комендантский час на площади Республики и в квартале Аль до 25 октября. Ограничения будут действовать каждую ночь с 23:00 до 06:00 по местному времени. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы в социальной сети X.

«[Префект полиции Парижа] издал постановление о введении комендантского часа, запрещающее пребывание как совершеннолетних, так и несовершеннолетних в районе площади Республики и квартала Аль с 23:00 до 06:00 следующего дня (00:00-07:00 мск — Прим. Life.ru) с 22 по 25 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Решение приняли по указанию премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса. Власти уже ограничивали передвижение граждан в этих районах в предыдущие ночи. Новое постановление продлевает действие мер безопасности после массовых беспорядков.

Протесты во Франции начались в середине сентября. Первыми на улицы вышли школьники и студенты, которые потребовали улучшить состояние учебных заведений. Позднее к акциям присоединились граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Постепенно демонстрации охватили другие регионы страны.