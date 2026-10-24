В центре Брюсселя произошли столкновения полиции с участниками молодёжной акции протеста против политики правительства Бельгии. Правоохранители применили перцовый газ, после чего часть демонстрантов покинула место проведения митинга. Об этом сообщает издание BRUZZ.

Полиция применила газ против участников молодёжных протестов в Брюсселе. Видео © X / mikaellibert

В субботу, 24 октября, на улицы бельгийской столицы вышли сотни молодых людей. Они откликнулись на призывы в социальных сетях присоединиться к акции против действий властей.

Шествие началось возле Южного вокзала, после чего участники направились в центр города. Во время демонстрации произошли столкновения с полицией, сотрудники которой применили газ для разгона собравшихся.

После вмешательства правоохранителей протестующие разошлись. Однако часть участников акции направилась обратно к Южному вокзалу, где ранее началось шествие. Информации о задержанных и пострадавших пока нет.

Ранее в Брюсселе протестующие избили мужчину, пытавшегося потушить пожар. Молодёжные выступления сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением имущества. Для разгона участников правоохранители применяли слезоточивый газ и водомёты.