Стычки с полицией и пустеющие полки: Неаполь охватили протесты

В итальянском Неаполе акции протеста против высокой стоимости жизни переросли в столкновения с полицией. Местные жители вышли на улицы, выражая недовольство подорожанием товаров и повседневных расходов.

На фоне уличных выступлений в Италии продолжается забастовка водителей грузовиков. Протесты дальнобойщиков уже привели к перебоям с поставками продуктов в отдельные магазины. Нехватку продовольствия наблюдают в торговых точках неподалёку от Рима, а также на Сицилии.

Протестная активность затронула как улицы крупных городов, так и транспортную отрасль. При этом сведений о количестве участников столкновений в Неаполе, задержанных или пострадавших пока нет.