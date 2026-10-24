Стычки с полицией и пустеющие полки: Неаполь охватили протесты
В Неаполе произошли столкновения протестующих с полицией
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В итальянском Неаполе акции протеста против высокой стоимости жизни переросли в столкновения с полицией. Местные жители вышли на улицы, выражая недовольство подорожанием товаров и повседневных расходов.
На фоне уличных выступлений в Италии продолжается забастовка водителей грузовиков. Протесты дальнобойщиков уже привели к перебоям с поставками продуктов в отдельные магазины. Нехватку продовольствия наблюдают в торговых точках неподалёку от Рима, а также на Сицилии.
Протестная активность затронула как улицы крупных городов, так и транспортную отрасль. При этом сведений о количестве участников столкновений в Неаполе, задержанных или пострадавших пока нет.
Ранее Life.ru рассказывал о продовольственном дефиците на юге Италии. Из-за забастовки перевозчиков в супермаркетах начали исчезать продукты первой необходимости.