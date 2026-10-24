Тысячи жителей Испании вышли на улицы Мадрида с требованием повысить пенсии и защитить государственную систему социальных выплат. Участники массового шествия пожаловались, что из-за роста цен многим пожилым людям не хватает денег даже на основные потребности.

Тысячи пенсионеров вышли на протест в Мадриде с требованием повысить выплаты. Видео © X / sabina_sabines

Акция началась возле железнодорожного вокзала Аточа. Организатором выступило движение COESPE, защищающее права пенсионеров. К шествию присоединились люди разных возрастов, однако большинство участников составили пожилые испанцы.

Протестующие потребовали приравнять минимальную пенсию к минимальной зарплате и пересматривать выплаты с учётом реальной инфляции. По мнению организаторов, нынешних пособий некоторым пенсионерам не хватает до конца месяца.

Недовольство участников не ограничилось размером пенсий. Демонстранты выступили за доступное жильё, качественную государственную медицину и образование. Среди собравшихся звучали призывы к всеобщей забастовке.

«Военные расходы — на школы и больницы», — скандировали участники шествия.

В COESPE подчеркнули, что инфляция особенно сильно бьёт по наиболее уязвимым гражданам. Некоторые пенсионеры, по словам организаторов, вынуждены выбирать между полноценным питанием, медицинской помощью и оплатой жилья. Поэтому движение требует не только увеличения выплат, но и защиты государственной пенсионной системы от приватизации.