Тысячи пенсионеров вышли на протест в Мадриде с требованием повысить выплаты
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Тысячи жителей Испании вышли на улицы Мадрида с требованием повысить пенсии и защитить государственную систему социальных выплат. Участники массового шествия пожаловались, что из-за роста цен многим пожилым людям не хватает денег даже на основные потребности.
Тысячи пенсионеров вышли на протест в Мадриде с требованием повысить выплаты. Видео © X / sabina_sabines
Акция началась возле железнодорожного вокзала Аточа. Организатором выступило движение COESPE, защищающее права пенсионеров. К шествию присоединились люди разных возрастов, однако большинство участников составили пожилые испанцы.
Протестующие потребовали приравнять минимальную пенсию к минимальной зарплате и пересматривать выплаты с учётом реальной инфляции. По мнению организаторов, нынешних пособий некоторым пенсионерам не хватает до конца месяца.
Недовольство участников не ограничилось размером пенсий. Демонстранты выступили за доступное жильё, качественную государственную медицину и образование. Среди собравшихся звучали призывы к всеобщей забастовке.
«Военные расходы — на школы и больницы», — скандировали участники шествия.
В COESPE подчеркнули, что инфляция особенно сильно бьёт по наиболее уязвимым гражданам. Некоторые пенсионеры, по словам организаторов, вынуждены выбирать между полноценным питанием, медицинской помощью и оплатой жилья. Поэтому движение требует не только увеличения выплат, но и защиты государственной пенсионной системы от приватизации.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон запретил большинство протестных акций, запланированных на 24 октября. Исключение сделали для профсоюзных демонстраций, которым власти предложили альтернативные маршруты. Решение приняли после массовых беспорядков 17 октября, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами магазинов и нападениями на государственные учреждения.