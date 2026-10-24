Полиция применила водомёт и слезоточивый газ против протестующих в Ницце

В центре французской Ниццы произошли столкновения между полицией и участниками протестов против роста цен, в ходе которых правоохранители применили водомёт и слезоточивый газ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несмотря на запрет властей на проведение демонстраций 24 октября, несколько групп протестующих собрались в центре города. Для охраны порядка были привлечены сотни полицейских и жандармов.

По данным префектуры департамента Приморские Альпы, около тысячи человек прошли по Английской набережной, а затем направились в старую часть Ниццы. Демонстранты выкрикивали лозунги с критикой полиции и властей, выступали против сокращения расходов на социальную сферу и образование.

Столкновения произошли на площади Массена. Полицейские использовали слезоточивый газ и водомёт для разгона участников акции. При этом другая колонна, шедшая под флагами профсоюзов по улице Альберти, прошла без вмешательства правоохранителей.

По наблюдениям корреспондента агентства, участники нынешних демонстраций не громили магазины и не повреждали городскую инфраструктуру, как это происходило во время протестов неделей ранее. Однако многие предприниматели заранее закрыли витрины деревянными щитами, опасаясь беспорядков.

К 16:30 по местному времени полиция задержала в Ницце 40 человек. Часть из них была задержана ещё до начала демонстраций за наличие средств защиты от слезоточивого газа.