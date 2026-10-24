Полиция применила водомёт и слезоточивый газ против протестующих в Ницце
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В центре французской Ниццы произошли столкновения между полицией и участниками протестов против роста цен, в ходе которых правоохранители применили водомёт и слезоточивый газ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Несмотря на запрет властей на проведение демонстраций 24 октября, несколько групп протестующих собрались в центре города. Для охраны порядка были привлечены сотни полицейских и жандармов.
По данным префектуры департамента Приморские Альпы, около тысячи человек прошли по Английской набережной, а затем направились в старую часть Ниццы. Демонстранты выкрикивали лозунги с критикой полиции и властей, выступали против сокращения расходов на социальную сферу и образование.
Столкновения произошли на площади Массена. Полицейские использовали слезоточивый газ и водомёт для разгона участников акции. При этом другая колонна, шедшая под флагами профсоюзов по улице Альберти, прошла без вмешательства правоохранителей.
По наблюдениям корреспондента агентства, участники нынешних демонстраций не громили магазины и не повреждали городскую инфраструктуру, как это происходило во время протестов неделей ранее. Однако многие предприниматели заранее закрыли витрины деревянными щитами, опасаясь беспорядков.
К 16:30 по местному времени полиция задержала в Ницце 40 человек. Часть из них была задержана ещё до начала демонстраций за наличие средств защиты от слезоточивого газа.
Ранее Life.ru сообщал, что во Франции на фоне новой волны протестов закрыли Лувр и мобилизовали 70 тысяч правоохранителей. Для предотвращения беспорядков власти усилили меры безопасности, предусмотрев использование водомётов, бронетехники и вертолётов. В ряде городов, включая Ниццу, были введены ограничения на проведение демонстраций.