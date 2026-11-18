Полиция Ростовской области начала проверку после сообщений о возможной незаконной съёмке студенток в туалетах Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съёмке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской области в мессенджере «Макс».

Напомним, студенток Южного федерального университета в Ростове-на-Дону шантажируют интимными видеозаписями, сделанными скрытыми камерами в женских туалетах. Неизвестные требуют от девушек прислать откровенные фото и видео, угрожая разослать тайные записи их знакомым. По словам студенток, скрытые камеры установили в туалетных кабинках на нескольких факультетах ЮФУ. Съёмка велась длительное время, а часть записей уже появилась на порносайтах.