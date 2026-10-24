Полиция задержала мать и двух знакомых подозреваемого в стрельбе под Парижем

Французские правоохранители задержали ещё троих человек из ближайшего окружения мужчины, подозреваемого в вооружённом нападении на прохожих под Парижем. Среди них оказалась мать предполагаемого преступника. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.

Трагедия произошла 23 октября в коммунах Трапп и Ла-Верьер департамента Ивелин. Мужчина открыл стрельбу по людям прямо из автомобиля. В результате один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

«Три человека из числа родственников или друзей [подозреваемого] были помещены под стражу вчера вечером или в ночь на субботу, в том числе его мать», — говорится в сообщении телеканала.

Сам предполагаемый нападавший остаётся под стражей. После первоначального допроса утром 24 октября правоохранители продлили срок его задержания. Одновременно специалисты проводят токсикологическое исследование, чтобы установить, находился ли мужчина под воздействием каких-либо веществ.

Известно, что ранее фигурант дела четырежды привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения. При этом французская прокуратура опровергла распространявшиеся в интернете сведения о его полном имени.

Расследованием занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры. Следователи выясняют мотивы вооружённого нападения и проверяют возможную причастность других лиц к организации преступления.