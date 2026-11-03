Женщину-медика, которая добилась госпитализации четырёх военнослужащих, обнаруженных в подвале здания под Киевом, задержала полиция. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

По его словам, медика задержали во время прямого эфира на YouTube. Женщина участвовала в трансляции вместе с народным депутатом Анной Скороход и рассказывала об обстоятельствах обнаружения военнослужащих. Мосийчук* утверждает, что перед прекращением трансляции врач успела сообщить о своём задержании. После этого он попытался связаться со Скороход, однако та пока не ответила на его звонок.

Ранее женщина рассказала о подвале в Бучанском районе, где удерживали мобилизованных и военнослужащих, задержанных за самовольное оставление части. Врач настояла на госпитализации четверых мужчин, найденных в здании. Состояние некоторых из них было особенно тяжёлым: у одного, вероятно, сломана спина, другой получил множественные травмы, а третий почти не говорит. Также стало известно о возможном некрозе у одного из пострадавших.

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