В международном аэропорту Читы таможенники пресекли попытку вывоза в Китай драгоценных металлов на 5,7 миллиона рублей. Двое иностранных граждан спрятали под одеждой массивные цепи общим весом более полкилограмма. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

У пассажиров нашли золото на 5,7 млн рублей. Фото © Федеральная таможенная служба

Мужчины собирались вылететь в Пекин и проходили таможенный контроль через «зелёный» коридор. На вопрос инспекторов о товарах, подлежащих обязательному декларированию, пассажиры ответили отрицательно. Однако их нервозное поведение вызвало подозрения у сотрудников ведомства.

Во время досмотра у каждого иностранца под одеждой обнаружили по массивной цепи. Одно изделие весило 245 граммов, второе — 306 граммов. Оба предмета изготовлены кустарным способом из сплавов золота и серебра. Исследование показало, что цепи не относятся к ювелирным изделиям. Для определения точного состава драгоценных металлов их направили на экспертизу.

По факту попытки незаконного вывоза ценностей возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров. Фигурантам грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Суд отправил обоих мужчин под домашний арест. Операцию проводили сотрудники Читинской таможни совместно с региональным управлением ФСБ. Расследование продолжается.