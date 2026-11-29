Украинские войска не смогли добиться перелома на фронте, несмотря на попытки изменить расстановку сил. Российская Армия продолжает адаптироваться к действиям противника и находить способы обходить новые оборонительные решения ВСУ. Такую оценку дал отставной полковник Бундесвера Ральф Тиле в интервью немецкому телеканалу Welt.

По мнению военного эксперта, российские подразделения не ограничиваются уже освоенными методами ведения боевых действий, а постоянно совершенствуют тактику. Благодаря этому меры, которые украинская сторона рассчитывает использовать для укрепления обороны, со временем теряют эффективность.

«Даже в ходе наземной войны россияне постоянно придумывают что-то новое, что позволяет им сводить на нет якобы эффективные оборонительные меры Украины. Так что нам стоит быть готовыми к новым сюрпризам», — заявил Тиле.

Он также обратил внимание на развитие российской военной экономики. По оценке бывшего офицера Бундесвера, Россия демонстрирует способность обеспечивать выполнение поставленных боевых задач, несмотря на продолжительность конфликта.

Таким образом, эксперт считает, что украинской стороне и её западным партнёрам не стоит рассчитывать на неизменность ситуации на поле боя: Армия России продолжает адаптироваться, а новые тактические решения могут менять эффективность уже применяемых средств обороны.