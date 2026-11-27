Разделение Украины на две части по Днепру возможно при выполнении ряда военно-технических условий. Такую оценку высказал военный обозреватель «Газеты.ru», полковник запаса Михаил Ходарёнок, комментируя заявление Владимира Зеленского.

При этом эксперт подчеркнул, что российское руководство официально не объявляло о планах разделить Украину по этой линии.

«Официальные российские лица об этом никогда не говорили. Ни высшие политические руководители, ни военные, никогда. Если они и говорили о каких-то вариантах мирного соглашения, то в рамках стамбульских договорённостей. Это никогда не менялось», — отметил Ходарёнок.

По мнению полковника, оценивать возможность выхода российских войск к Днепру необходимо с учётом нескольких факторов. В частности, важно учитывать численность и боевой состав вооружённых сил, наличие материальных ресурсов и сформированных стратегических резервов.

«Надо знать точный боевой и численный состав вооружённых сил. Позволяет ли он решить эту задачу? Каковы запасы материальных средств. Позволяют ли они решить эту задачу? Сформированы ли необходимые стратегические резервы? Лично моё мнение: конечно, если получится, то почему бы и нет? Но опять-таки, для этого надо выполнение очень многих условий», — подчеркнул эксперт.