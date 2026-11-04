Российские силовые структуры сообщили о гибели высокопоставленного украинского офицера в Днепропетровской области. Речь идёт о полковнике Александре Илющенко, занимавшем должность заместителя командира 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ. По информации источника РИА «Новости», военный был ликвидирован в районе Павлограда.

Как рассказал собеседник агентства, Илющенко также проходил службу в оперативном командовании «Север» украинской армии. До начала специальной военной операции он участвовал в боевых действиях в Донбассе в период так называемой антитеррористической операции, проводившейся Киевом.

«В районе Павлограда Днепропетровской области ликвидирован заместитель командира 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ полковник Илющенко Александр Витальевич», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал о гибели украинского майора Александра Коновалова, служившего в 138-й радиотехнической бригаде ВСУ. Офицер погиб при ударе по объекту противовоздушной обороны в Киеве, а ранее участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также сообщалось о гибели лейтенанта Андрея Карапки и капитана полиции Ольги Левченко, обстоятельства смерти которых различались.