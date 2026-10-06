Полковник ВСУ заговорил о российских дронах с разгоном до 900 км/ч

Российские реактивные беспилотники в перспективе могут увеличить скорость до 800–900 километров в час. Такой прогноз озвучил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Юрий Черевашенко на заседании временной следственной комиссии Верховной рады.

По словам замкома, сейчас подобные БПЛА способны развивать около 600 километров в час. Скоростей в диапазоне 800–900 километров в час украинские военные пока не фиксировали.

«Пока таких не было, но мы прогнозируем», — заявил Черевашенко.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Украина может копить дроны для массированной атаки на российские НПЗ, делая ставку на их количество, чтобы преодолеть ПВО. Он также допустил удары по гражданским объектам, включая склады торговых площадок и предприятия, снабжающие население продовольствием и товарами.