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Опубликовано 6 октября, 12:30

ВСУ могут копить дроны для удара по НПЗ в России, предупредил военный эксперт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина может накапливать беспилотники для массированной атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, выбор средств для атаки у ВСУ ограничен.

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Эксперт полагает, что украинская сторона сделает ставку на большое количество дронов, рассчитывая преодолеть российскую противовоздушную оборону. Он также допустил попытки атаковать гражданские объекты, включая склады торговых площадок и предприятия, обеспечивающие население продовольствием и повседневными товарами.

«Зеленский заявил, что они сосредоточатся на наших нефтеперерабатывающих заводах. Думаю, что так и будет», — отметил собеседник сайта MK.ru.

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Ранее Минобороны РФ отреагировало на заявление Зеленского об усилении атак на российские НПЗ. В ведомстве сообщили, что в ответ увеличат интенсивность ударов по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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Борис Эльфанд
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