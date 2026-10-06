ВСУ могут копить дроны для удара по НПЗ в России, предупредил военный эксперт

Украина может накапливать беспилотники для массированной атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, выбор средств для атаки у ВСУ ограничен.

Эксперт полагает, что украинская сторона сделает ставку на большое количество дронов, рассчитывая преодолеть российскую противовоздушную оборону. Он также допустил попытки атаковать гражданские объекты, включая склады торговых площадок и предприятия, обеспечивающие население продовольствием и повседневными товарами.

«Зеленский заявил, что они сосредоточатся на наших нефтеперерабатывающих заводах. Думаю, что так и будет», — отметил собеседник сайта MK.ru.

Ранее Минобороны РФ отреагировало на заявление Зеленского об усилении атак на российские НПЗ. В ведомстве сообщили, что в ответ увеличат интенсивность ударов по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.