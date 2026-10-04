Удары российских войск по украинским объектам носят ответный характер, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он связал их с приказами Владимира Зеленского и выбором целей для атак ВСУ.

«Все прекрасно понимают, в том числе и мировая общественность, что Россия наносит удары только лишь в ответ на неадекватные действия Зеленского», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

По его словам, стороны выбирают принципиально разные цели. ВСУ атакуют мирных жителей, тогда как ВС РФ поражают исключительно объекты, связанные с комплектацией вооружений и производством беспилотников. Ответственность за последствия ударов в украинских городах депутат возложил на Киев.